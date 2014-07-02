Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune inalta pentru aparate pana la1100 l/h

Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicata. Pentru curatitoarele cu presiune ridicata cu debit de apa de pana la 1100 l/h.

Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicata. Pentru curatitoarele cu presiune ridicata cu debit de apa de pana la 1100 l/h.

Specificații tehnice

Date tehnice

Filet de racordare M22 x 1,5
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Masini compatibile
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
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