Apa caldă de până la 98°C de la un aparat de curățat cu înaltă presiune cu încălzire de la Kärcher și dispozitivul nostru de îndepărtare a buruienilor WR 10 cu cap de pulverizare de 10 centimetri garantează îndepărtarea eficace și eficientă a buruienilor chiar și în spații înguste. Un adaptor integrat pentru duze asigură un debit optim al apei calde și permite, de asemenea, utilizarea oricăruia dintre aparatele noastre de înaltă presiune. Designul compact și ușor al dispozitivului de îndepărtare a buruienilor vă simplifică munca și vă permite să lucrați fără efort, timp mai îndelungat, fără întrerupere.