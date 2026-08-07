WR 20
Pentru îndepărtarea completă a buruienilor: Dispozitivul de îndepărtare a buruienilor WR 20 pentru utilizarea cu un aparat de înaltă presiune cu încălzire de la Kärcher. Echipat cu o bară cu duze de 20 cm lățime și adaptor pentru duze.
Rapid, complet și confortabil: dispozitivul nostru de îndepărtare a buruienilor WR 20 își demonstrează adevărata abilitate atunci când este combinat cu un aparat de curățare cu înaltă presiune cu încălzire de la Kärcher. Pentru îndepărtarea eficientă a buruienilor, aparatul de curățare cu înaltă presiune asigură o temperatură optimă a apei de 98°C. Adaptorul pentru duze garantează un debit optimizat al apei calde la lancea cu lățimea de 20 cm, facilitând astfel îndepărtarea durabilă a buruienilor nedorite.
Caracteristici si beneficii
Compatibilitate optimizată a aparatului de curățare cu înaltă presiune și a lăncii pentru buruieni pentru îndepărtarea eficientă a buruienilor
- Adaptorul integrat pentru duze garantează un debit constant de apă de-a lungul întregii baghete cu duze.
- Cea mai nouă tehnologie pentru arzător asigură temperatura optimă a apei pentru îndepărtarea buruienilor (până la 98°C).
Design compact al lăncii pentru buruieni
- Designul compact permite utilizarea în spații înguste.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Greutate (kg)
|0,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5
Domenii de intrebuintare
- Îndepărtarea eficientă și comodă a buruienilor