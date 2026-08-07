WR 20

Pentru îndepărtarea completă a buruienilor: Dispozitivul de îndepărtare a buruienilor WR 20 pentru utilizarea cu un aparat de înaltă presiune cu încălzire de la Kärcher. Echipat cu o bară cu duze de 20 cm lățime și adaptor pentru duze.

Rapid, complet și confortabil: dispozitivul nostru de îndepărtare a buruienilor WR 20 își demonstrează adevărata abilitate atunci când este combinat cu un aparat de curățare cu înaltă presiune cu încălzire de la Kärcher. Pentru îndepărtarea eficientă a buruienilor, aparatul de curățare cu înaltă presiune asigură o temperatură optimă a apei de 98°C. Adaptorul pentru duze garantează un debit optimizat al apei calde la lancea cu lățimea de 20 cm, facilitând astfel îndepărtarea durabilă a buruienilor nedorite.

Caracteristici si beneficii
Compatibilitate optimizată a aparatului de curățare cu înaltă presiune și a lăncii pentru buruieni pentru îndepărtarea eficientă a buruienilor
  • Adaptorul integrat pentru duze garantează un debit constant de apă de-a lungul întregii baghete cu duze.
  • Cea mai nouă tehnologie pentru arzător asigură temperatura optimă a apei pentru îndepărtarea buruienilor (până la 98°C).
Design compact al lăncii pentru buruieni
  • Designul compact permite utilizarea în spații înguste.

Specificații tehnice

Date tehnice

Filet de racordare EASY!Lock
Greutate (kg) 0,3
Greutate cu ambalaj (kg) 0,5
Domenii de intrebuintare
  • Îndepărtarea eficientă și comodă a buruienilor
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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