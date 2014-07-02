Брызговик для грязевой фрезы

Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).

Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).

Особенности и преимущества
Брызговик
  • Прекрасно подходит для аккуратной очистки в углах и по краям.
Компактность
  • Надежно защищает пользователя от брыг и промокания при очистке углов и краевых участков
Высокая производительность
  • Очистка грубых поверхностей
Спецификации

Технические характеристики

Цвет желтый
Масса (кг) 0,221
Масса (с упаковкой) (кг) 0,364
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 192 x 193 x 176
Области применения
  • Лестницы
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025