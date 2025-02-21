Фильтр тонкой очистки воды с ячейками размером 25 мкм рассчитан на температуру до 50 °C. Защищает аппарат от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на вход воде. Устанавливается на входе аппарата. Пропускная способность до 1200 л/ч, соединение 3/4", с адаптером 1".