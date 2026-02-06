Моющая насадка для мягкой мебели, для SE
Моющая насадка для мягкой мебели – оптимальная принадлежность для чистки моющим пылесосом обивки мягкой мебели или автомобильных сидений, а также удаления пятен с ковров.
Эргономичная моющая насадка для мягкой мебели, совместимая с моющими пылесосами Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6, обеспечивает высокую эффективность очистки благодаря рабочей ширине 88 мм и прозрачному смотровому окну для контроля процесса. Она идеально подходит для глубокой очистки ковров, обивки мебели, автомобильных сидений и других текстильных поверхностей, облегчая работу благодаря продуманной конструкции.
Особенности и преимущества
Подходит ко всем моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6
Функция экстракцииДля тщательной, глубокой очистки ковров, обивки мягкой мебели или автомобильных сидений и многих других текстильных поверхностей.
Прозрачное смотровое окошкоОбеспечивает постоянный контроль процесса чистки.
Испытанная технология экстракции от Kärcher
- Для оптимальных результатов уборки.
Спецификации
Технические характеристики
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|35
|Рабочая ширина (мм)
|88
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,093
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,141
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|88 x 74 x 141
Совместимая техника
Области применения
- Мягкая мебель
- Автомобильные сиденья
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах