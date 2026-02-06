Duza practică de spălare a tapițeriei pentru aparatele de aspirare prin pulverizare impresionează prin puterea de curățare îmbunătățită. Designul ergonomic permite o manipulare ușoară și confortabilă. Este perfectă pentru curățarea profundă a fibrelor din mobilierul tapițat, covoare, scaune auto și alte suprafețe textile. Duza compactă are o lățime de lucru de 88 milimetri și include o fereastră transparentă pentru monitorizarea ușoară a procesului de curățare. Poate fi utilizată ca accesoriu la toate aparatele de curățat cu aspirare prin pulverizare din seriile SE 4, SE 5 și SE 6.