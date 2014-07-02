Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м, 200 бар

Особенности и преимущества
Шланг высокого давления повышенной эластичности с резиновой наружной оболочкой и стальным армированием
  • Удобство обращения при промывке труб, возможность преодоления узких мест.
  • Высокая износостойкость и длительный срок службы.
  • Устойчивость к давлению до 250 бар.
Соединение 1/8"
  • Совместимость с соплами для промывки труб.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 250
Соединительная резьба M22 x 1,5
Длина (м) 20
Вес (с упаковкой) (кг) 3
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Created with AI (artificial intelligence)

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