PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 250 bar

Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).

Furtunul flexibil de presiune ridicata de 20 m (DN 6) pentru curatarea tevilor de pana la 220 bari (racord cu filet pentru duza R 1/8).

Caracteristici si beneficii
Furtun foarte flexibil de inalta presiune cu capac exterior de cauciuc si otel impletit
  • Manipulare ideala pentru curatarea conductelor - spatiile inchise sunt usor de gestionat.
  • Rezistenta ridicata la uzura si durata lunga de serviciu.
  • Rezistent la o presiune de pana la 250 bari.
Conexiune: 1/8"
  • Compatibil cu duzele de curatare a conductei.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiunea maximă (bar) 250
Filet de racordare M22 x 1,5
Lungime (m) 20
Greutate cu ambalaj (kg) 3
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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