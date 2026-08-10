Сменные стяжки для WV 6 (28 0мм)

Для безупречного результата очистки: сменные стяжки (280 мм) для аккумуляторного оконного пылесоса WV 6.

Просто замените стяжки (280 мм), и аккумуляторный оконный пылесос WV 6 снова гарантирует безупречный результат на любых гладких поверхностях - без капель и потеков воды.

Особенности и преимущества
Стяжка Xtra!Flex®
  • Силиконовая стяжка Xtra!Flex® с инновационной технологией делает чистку еще более универсальной – идеально для использования вблизи пола и кромок.
  • Длинная силиконовая стяжка выполняет очистку за один проход, делая тем самым аккумуляторный оконный пылесос еще более гибким.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет Желтый
Вес (кг) 0,05
Вес (с упаковкой) (кг) 0,07
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 280 x 30 x 24
Области применения
  • Гладкие поверхности
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Душевая кабина / ванна
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Конденсат
  • Солнечные батареи / Балконные электростанции
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