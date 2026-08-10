Lamelă de aspirare WV 6 (280mm)
Pentru un rezultat de curățare fără urme: lamelele de aspirare înlocuibile de (280 mm) pentru aspiratorul de geamuri WV 6.
Pur și simplu schimbați lamelele de aspirare (280 de milimetri) și aspiratorul de geamuri WV 6 curăță toate suprafețele netede fără dungi - fără să picure apă.
Caracteristici si beneficii
Lamă racletă Xtra!Flex®
- Lama racletei din silicon Xtra!Flex® cu tehnologie inovatoare face curățarea și mai flexibilă - ideală pentru utilizare până la podea și pe margini.
- Buza lungă din silicon permite aspirarea dintr-o singură trecere, făcând astfel și mai flexibil aspiratorul pentru ferestre alimentat cu acumulator.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|2
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|280 x 30 x 24
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe netede
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Oglinzi
- Gresie și faianță
- Cabină de duș / cadă
- Suprafețe de lucru în bucătărie
- Condens
- Sisteme fotovoltaice / Panouri solare de balcon