Aspirator geamuri WV 6 Plus

Cu o tehnologie a lamelei de aspirare inovatoare și o versatilitate sporită: aspiratorul de geamuri WV 6 Plus asigură geamuri curate și fără urme în cel mai scurt timp.

Kärcher a îmbunătățit încă o dată aspiratorul de geamuri fără fir original și a dezvoltat WV 6 Plus, un model și mai flexibil, cu o tehnologie inovatoare pentru lamele și o durată de viață mai lungă a bateriei. Noua lamelă de aspirare extinsă permite aspirarea întregii suprafețe fără întrerupere. Cu o durată de funcționare foarte lungă, de 100 de minute, aspiratorul de geamuri fără fir este și mai durabil. Iar datorită afișajului care arată la minut autonomia rămasă a bateriei, curățarea poate fi planificată cu precizie. Ca de obicei, combinația inteligentă dintre sticla cu pulverizator și laveta de ștergere din microfibră, precum și funcția de aspirare a aspiratorului de ferestre asigură o curățare extrem de eficientă și ferestre strălucitor de curate - fără dungi sau reziduuri. În plus, aspiratorul de geamuri fără fir ergonomic Kärcher WV 6 Plus permite o curățare deosebit de igienică a ferestrelor, deoarece nu există contact direct cu apa murdară.

Caracteristici si beneficii
Aspirator geamuri WV 6 Plus: Tehnologie îmbunătățită a lamelor
Lamela inovatoare lungă și mai flexibilă, ideală pentru aplicații aproape de podea.
Aspirator geamuri WV 6 Plus: Durată îndelungată de funcționare a bateriei
Timpul de funcționare a bateriei de peste 100 de minute al Window Vac permite o curățare neîntreruptă.
Aspirator geamuri WV 6 Plus: Lamela detașabilă
Lamela poate fi detașată de duza de aspirare și curățată după fiecare utilizare.
Golirea rapidă și igienică a rezervorului
  • Goliți rapid și simplu rezervorul fără a intra în contact cu apa murdară.
Silințios
  • Zgomotul redus al aspiratorului pentru geamuri face munca chiar mai confortabilă.
Afișaj care indică minutele rămase de funcționare a bateriei
  • Afișajul indică durata minutelor de funcționare ale bateriei. Curățarea poate fi planificată mai ușor.
Original
  • Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri.
De 3 ori mai rapid
  • Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu Window Vac decât prin metode convenționale.
Rezultat fără picături și urme
  • Datorită aspirării apei, urmele deranjante nu mai există. Pentru geamuri curate, strălucitoare.
Aplicații multiple
  • Potrivit pentru toate suprafețele netede, cum ar fi faianța, oglinzile sau cabinele de duș.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lățime de lucru cu duza de aspirare (mm) 280
Capacitate rezervor de apă murdară (ml) 150
Timpul de lucru al acumulatorului (min) 100
Durata de încărcare al acumulatorului (min) 170
Tipul bateriei. Acumulatori Li-Ion
Performanță per încărcare a bateriei (m²) approx. 300
Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 100 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Culoarea Alb
Greutate (inclusiv acumulator) (kg) 0,8
Greutate fără accesorii (kg) 0,8
Greutate cu ambalaj (kg) 1,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 126 x 280 x 310

Scope of supply

  • Sticlă de pulverizare Extra cu pânză de ștergere din microfibră
  • Detergent: Aspirator de geamuri RM 503, 20 ml

Echipament

  • Duza de aspirare
  • Duză de aspirare interschimbabilă
Aspirator geamuri WV 6 Plus

Domenii de intrebuintare
  • Suprafețe netede
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Oglinzi
  • Gresie și faianță
  • Mese de sticlă
  • Faianță
