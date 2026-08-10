Струйная трубка PowerControl 027

Струйная трубка PowerControl с соплом размера 027 позволяет плавно регулировать давление прямо на рукоятке и, тем самым, точно адаптировать мощность к конкретной задаче.

Идеальная альтернатива аппарату высокого давления без функции Servo Control: струйная трубка PowerControl 027 с запатентованным контуром мощного сопла, увеличивающим мощность очистки на 40 %, обеспечивает плавную регулировку давления, доступную на рукоятке. Это позволяет точно адаптировать мощность к конкретной задаче прямо в процессе работы. А встроенный режим низкого давления позволяет наносить чистящее средство. Чтобы добиться еще более совершенного результата, можно использовать функцию регулировки положения струи, обеспечивающую оптимальный рабочий угол.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Цвет антрацит
Вес (с упаковкой) (кг) 1,1

Видео

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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