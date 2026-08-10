Lance de pulberizare cu regulator de presiune 027

Lancea de pulverizare PowerControl cu duza 027 permite reglarea infinit variabilă a presiunii direct în zona de prindere și, astfel, o adaptare exactă a puterii la sarcina respectivă.

Alternativa ideală pentru aparatul de curățat cu înaltă presiune fără funcție de servocomandă: lancea noastră de pulverizare PowerControl 027 cu profilul patentat al duzei de putere pentru creșterea performanței de curățare cu până la 40% are un sistem de reglare infinit variabilă ușor de utilizat al presiunii, la îndemâna utilizatorului. În acest fel puteți coordona cu precizie performanța de curățare și sarcina de curățare în timpul aplicației. Agentul de curățare poate fi aplicat în mod specific printr-un mod integrat de joasă presiune. Pentru a optimiza și mai mult rezultatul, acesta acceptă, de asemenea, reglarea nivelului de pulverizare, care asigură unghiul de lucru corespunzător de fiecare dată.

Specificații tehnice

Date tehnice

Filet de racordare EASY!Lock
Culoarea antracit
Greutate cu ambalaj (kg) 1,1

Video

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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