Соединение, разъединение и ремонт в одно касание – благодаря высококачественным универсальным коннекторам Premium производства Kärcher с функцией Aqua Stop. Из коррозионностойкого алюминия с захватами из мягкого пластика для максимально комфортного обращения. Гибкая система стыкового соединения существенно облегчает процесс полива, как маленьких, так и больших садов и других участков. Ведь нормально работающие коннекторы и штуцеры для присоединения к кранам – основа любой качественной системы полива. Универсальный коннектор Premium с функцией Aqua Stop совместим с тремя самыми ходовыми диаметрами шлангов и всеми стандартными системами стыкового соединения.