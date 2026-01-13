Универсальный коннектор Premium с аквастопом

Универсальный коннектор Premium, сделанный из металла. Оснащен аква-стопом и надежным хомутом из анти-коррозийного алюминия. Подходит ко всем системам подключения.

Соединение, разъединение и ремонт в одно касание – благодаря высококачественным универсальным коннекторам Premium производства Kärcher с функцией Aqua Stop. Из коррозионностойкого алюминия с захватами из мягкого пластика для максимально комфортного обращения. Гибкая система стыкового соединения существенно облегчает процесс полива, как маленьких, так и больших садов и других участков. Ведь нормально работающие коннекторы и штуцеры для присоединения к кранам – основа любой качественной системы полива. Универсальный коннектор Premium с функцией Aqua Stop совместим с тремя самыми ходовыми диаметрами шлангов и всеми стандартными системами стыкового соединения.

Особенности и преимущества
Мягкие пластиковые захваты
  • Для удобства использования
Хомут из алюминия, не подвержен коррозии
  • Гарантированная надежность
Аквастоп
  • Отсоединения без брызг воды
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Цвет Черный
Вес (кг) 0,049
Вес (с упаковкой) (кг) 0,059
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 70 x 33 x 40
Универсальный коннектор Premium с аквастопом
Универсальный коннектор Premium с аквастопом

Видео

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова