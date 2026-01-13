Conector universal Premium cu Aqua Stop
Cuplaj de furtun universal Premium realizat din metal. Dotat cu Aqua Stop si cu o clema de furtun robusta, realizata din aluminiu. Manere din plastic moale. Compatibil cu toate sistemele de prindere cu clic.
Conectarea, deconectarea si repararea sunt realizate simplu - cu cupla de furtun universala premium, de la Karcher, de inalta calitate, cu Aqua Stop. Realizat din aluminiu, fara coroziune, si din cleme cu caneluri din plastic moale, pentru manevrare deosebit de confortabila. Sistemul de cuplare flexibil simplifica irigarea gradinilor si suprafetelor mici si mari. Functionarea racorduilor de robinete si a cuplelor de furtunuri este esentiala pentru orice sistem bun de irigare. Cupla universala premium a furtunului cu Aqua Stop este compatibila cu trei dintre cele mai utilizate diametre de furtun normal si toate sistemele de prindere cu click disponibile.
Caracteristici si beneficii
Prindere din plastic moale
- Pentru a facilita utilizarea.
Clema furtun din aluminiu rezistent la coroziune
- Robustețe garantată
Aqua Stop
- Deconectare fara stropitre
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Culoarea
|Negru
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|70 x 33 x 40
