Pistolul metalic multifuncțional Premium, realizat din elemente metalice de înaltă calitate, este extrem de robust și, prin urmare, este și deosebit de durabil. Cele 4 modele de pulverizare ale sale — duș, jet plat orizontal, jet de aerare și ceață fină — îl fac un dispozitiv multi-talentat pentru udarea diferitelor plante cu cerințe individuale. Ceața pulverizată delicată este perfectă pentru plantele sensibile, în timp ce jetul duș este ideal pentru udarea plantelor și a rondurilor de flori, de exemplu. Cu jetul orizontal plat, pot fi curățate, de exemplu, suprafețele ușor murdare. Iar jetul aerator permite un debit mare de apă, care este util pentru umplerea recipientelor. Tehnologia inovatoare a membranei capului de pulverizare, dezvoltată de Kärcher, asigură utilizarea fără picurare. De asemenea, exclusiv de la Kärcher: Mânerul rotativ, cu care declanșatorul blocabil poate fi îndreptat înainte sau înapoi, stă confortabil în mână și oferă un confort individual în timpul operării. Apropo: Duzele de la Kärcher sunt compatibile cu toate sistemele cu clic disponibile și pot fi conectate la furtunul tău de grădină fără nici o problemă.