Натуральное средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 1л

Средство для чистки ковров и мягкой мебели, более чем на 99 % состоящее из натуральных ингредиентов, обеспечивает тщательную и естественную очистку текстильных поверхностей. Оно идеально подходит для семей, в том числе с домашними животными, и аллергиков.

Средство для чистки ковров и мягкой мебели более чем на 99 процентов состоит из натуральных ингредиентов и обеспечивает глубокую очистку волокон любых текстильных поверхностей, таких как ковры, обивка, автомобильные сиденья, обувь, матрасы или шторы. Отсутствие микропластика, силиконов, наноматериалов, красителей и фосфатов позволяет использовать его аллергикам и семьям с маленькими детьми и животными. Инновационная двухфазная система очистки сначала отсоединяет грязь от волокон, чтобы облегчить всасывание моющим пылесосом. Затем оставшаяся грязь заключается в мелкие кристаллы, которые после высыхания легко удаляются при следующей уборке. Это обеспечивает особенно тщательную очистку. Чистящее средство идеально подходит для моющих пылесосов и аппаратов пульверизационной очистки. Оно легко удаляет даже стойкие загрязнения, такие как земля, пыль, жир, остатки пищи, пятна от напитков, крема для загара или пота. Помимо этого его можно использовать в качестве пятновыводителя, нанеся в чистом виде на ткань и промокнув пятно. Оно также устраняет неприятные запахи и придает текстильным материалам натуральный свежий аромат.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 1
Вес (кг) 1,007
Вес (с упаковкой) (кг) 1,15
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 100 x 100 x 215
Области применения
  • Ковровое покрытие
  • Ковры
  • Обивка
  • Автомобильные сиденья
  • Матрасы
