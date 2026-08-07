Chit duze 110 z. Inno/Easy Set 1000 - 1300 l/h
Setul de duze 110 contine duze electrice Karcher si insertii de duze. Pentru setul Inn/Easy-Foam 1000-1300 l/h. Pentru performanta optima a sistemului de spuma.
Setul de duze 110 contine duze electrice Karcher si insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 1000-1300 l/h. Pentru performanta optima a sistemului de spuma.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Debit transportat (l/h)
|1000 - 1300
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1