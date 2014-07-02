Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050
Duza de curatare a tevii cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8".
Duza de curatare a tevii rotativa cu filet interior. Duza are patru jeturi rotative pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate. Jeturile sunt aranjate pentru a permite deplasarea libera a duzei si furtunului prin teava. Cu racordul R 1/8" pentru conectarea la furtunul de curatare a conductei.
Caracteristici si beneficii
Duza se roteste pe propriul ax cu patru jeturi laterale.
- Curatare absolut uniforma.
Conexiune: 1/8"
- Compatibila cu furtunurile de curatare a conductelor.
Constructie compacta cu diametrul exterior de 16 mm.
- Manipulare ideala pentru curatarea conductelor - spatiile inchise sunt usor de gestionat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru (mm)
|16
|Dimensiune duză ( )
|50
|Filet
|R 1/8"
Masini compatibile
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4St
- HD 5/11 C *EU
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX *EU
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 7/11-4 Cage
- HD 7/14-4 M
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 8(18 -St-H steel
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 Cage *KAP
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX