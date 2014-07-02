Роторное сопло для промывки труб 050

С внутренней резьбой R 1/8 ", различные направления распиловки для чистого, экологически благоприятного чистки закупоренных стоков и труб. Отверстия насадок ориентированы так, что насадка со шлангом самостоятельно втягивается в трубу. 4 вращающихся струи.

Вращающиеся сопла для прочистки труб с внутренней резьбой. Насадка имеет четыре вращающиеся форсунки для экологически чистой очистки заблокированных стоков и труб. Форсунки расположены так, чтобы позволить соплу и шлангу свободно перемещаться по трубе. С R 1/8 " соединением для подключения к трубе шланга.

Особенности и преимущества
Четыре направленные вбок струи обеспечивают вращение сопла вокруг собственной оси
  • Равномерная очистка.
Соединение 1/8"
  • Совместимость со шлангами для промывки труб.
Компактная конструкция, наружный диаметр 16 мм
  • Удобство обращения при промывке труб, возможность преодоления узких мест.
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр (мм) 16
Размер сопла ( ) 50
Резьба R 1/8"
Вес (с упаковкой) (кг) 0,034
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Created with AI (artificial intelligence)

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