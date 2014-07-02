Роторное сопло для промывки труб 050
С внутренней резьбой R 1/8 ", различные направления распиловки для чистого, экологически благоприятного чистки закупоренных стоков и труб. Отверстия насадок ориентированы так, что насадка со шлангом самостоятельно втягивается в трубу. 4 вращающихся струи.
Вращающиеся сопла для прочистки труб с внутренней резьбой. Насадка имеет четыре вращающиеся форсунки для экологически чистой очистки заблокированных стоков и труб. Форсунки расположены так, чтобы позволить соплу и шлангу свободно перемещаться по трубе. С R 1/8 " соединением для подключения к трубе шланга.
Особенности и преимущества
Четыре направленные вбок струи обеспечивают вращение сопла вокруг собственной оси
- Равномерная очистка.
Соединение 1/8"
- Совместимость со шлангами для промывки труб.
Компактная конструкция, наружный диаметр 16 мм
- Удобство обращения при промывке труб, возможность преодоления узких мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр (мм)
|16
|Размер сопла ( )
|50
|Резьба
|R 1/8"
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,034
Совместимая техника
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4St
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX *EU
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 7/11-4 Cage
- HD 7/14-4 M
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 8(18 -St-H steel
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 Cage *KAP Аппарат выс.давления
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus