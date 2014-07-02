Filtru de apă, 80 μm, R 3/4" + 1", cu adaptor

Filtru de apă din plasă fină, 125 µm, temperatura maximă de 50ºC. Protejează curățitorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".