Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником
Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 ° C. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".
Мелкоячеистый фильтр для воды 125 мкм, используется при температурах до макс. 50 ° С. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Подключается к аппарату высокого давления. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".
Спецификации
Технические характеристики
|Подключение воды (в дюймах)
|3/4″ / 1″
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,302
Совместимая техника
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX *EU
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 7/11-4 Cage
- HD 7/14-4 M
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 Cage *KAP Аппарат выс.давления
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U *KAP
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 М Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HG 43
- HG 43 *KAP
- HG 64
- PRO HD 600
- ProHD 400