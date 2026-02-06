Filtru plat plisat KFI 4410
Filtru plat plisat pentru aspiratoarele umed-uscate Kärcher din categoriile WD 4 până la WD 6. Integrarea în cutia de filtrare de pe aparat permite schimbarea filtrului fără a intra în contact cu murdăria.
Integrat în cutia de filtrare, acesta poate fi înlocuit în mod convenabil și rapid, fără niciun contact cu murdăria: pur și simplu deschideți cutia de filtrare, schimbați filtrul, închideți cutia de filtrare și ați terminat! Alte caracteristici practice: filtrul permite aspirarea în mediu umed și uscat, fără întreruperi constante pentru schimbarea enervantă a filtrului.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtrului
- Schimbați filtrul plat în câteva secunde prin retragerea cutiei de filtrare - fără contact cu murdăria.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Culoarea
|maro
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|163 x 104 x 50
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Murdărie fină
- Murdărie grosieră
- Aspirare eficientă a lichidelor