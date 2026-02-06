Плоский складчатый фильтр для WD 4/5/6
Плоский складчатый фильтр устанавливается в кассету для быстрой и простой замены без контакта с грязью. Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра.
Плоский складчатый фильтр устанавливается в кассету для быстрой и простой замены без контакта с грязью. Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Используется для пылесосов WD 4/5/6.
Особенности и преимущества
Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
- Чередование операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
- Очень быстрая и гигиеничная замена плоского складчатого фильтра благодаря легко извлекаемой кассете.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|коричневая
|Вес (кг)
|0,075
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,116
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|163 x 104 x 50
Совместимая техника
Области применения
- Мелкий мусор
- Крупный мусор
- Жидкости