FR 50

Curatitor de suprafete din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafete mari. Cu rulmenti din ceramica dubla, maner cu apasare, rotite cu ax fara marcaj si sistem de dozare a detergentului.

Curatitorul de suprafete FR 50 rezistent la apa fierbinte, are o carcasa din otel inoxidabil si o latime de lucru de 500 mm; este ideal pentru curatarea suprafetelor mari. FR 50 se caracterizeaza prin rulmenti din ceramica dubla, maner cu apasare, rotite cu ax fara marcaj si sistem de dozare a detergentului cu presiune redusa, integrat. Setul de duze trebuie comandat separat. Date tehnice: max. 250 bari, 1800 l/h, 80ºC.

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru (mm) 500
Filet de racordare EASY!Lock
Culoarea argintiu
Greutate cu ambalaj (kg) 14
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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