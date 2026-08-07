FR 50
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр (мм)
|500
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Цвет
|серебряный
|Вес (с упаковкой) (кг)
|14
Совместимая техника
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/23-4 S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 25/15-4 ST