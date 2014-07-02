iSolar HP furtun 14
Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 14. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica.
Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 14. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungimea manerului telescopic (m)
|15
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 155
|Filet de racordare
|M22 x 1,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,8
Masini compatibile
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S PLUS
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 7/14-4 M
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 7/20 G Entry Class *EU
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 Classic *KAP
- HDS 9/20-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- Lance telescopică TL 14 C