iSolar HP furtun 14

Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 14. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica.

Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 14. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungimea manerului telescopic (m) 15
Temperatura de admisie (°C) max. 155
Filet de racordare M22 x 1,5
Greutate cu ambalaj (kg) 2,8
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Created with AI (artificial intelligence)

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