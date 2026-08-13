Lance telescopică TL 14 C

Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.

Cu o lungime de până la 14 m, lancea telescopică TL 14 C realizată din fibră de carbon rigidă și ușoară oferă domenii de aplicare aproape nelimitate. Poate fi folosită pentru curățarea ferestrelor, fațadelor sau panourilor solare cu apă de osmoză, precum și pentru aplicații cu înaltă presiune și joasă presiune și poate fi folosită chiar și pentru aspirare, de exemplu jgheaburi. Scurtarea și prelungirea se face extrem de simplu datorită elementelor de fixare inovatoare cu eliberare rapidă, forța de strângere poate fi, de asemenea, reglată individual și fără a utiliza unelte. O bază rotativă cu cârlig pentru atașarea unei curele de transport, precum și dispozitivul special anti-răsucire asigură condiții de lucru foarte sigure și ergonomice.

Caracteristici si beneficii
Lance telescopică TL 14 C: Utilizare versatilă
Utilizare versatilă
Pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și panourilor solare cu apă de osmoză. Pentru curățarea cu înaltă presiune sau curățarea cu joasă presiune cu perii de spălare.
Lance telescopică TL 14 C: Ergonomie maximă
Ergonomie maximă
Încuietoare anti-rotire a lăncilor pentru o activitate sigură şi ergonomică. Elemente de fixare cu eliberare rapidă pentru slăbirea rapidă și simplă a clemei de fixare a lăncii. Baza rotativă asigură o activitate simplă și ergonomică.
Lance telescopică TL 14 C: Foarte usor de utilizat
Foarte usor de utilizat
Reglarea fără unelte a forței de strângere la elementele de fixare cu eliberare rapidă. Cu cârlige de prindere pentru a ghida furtunul de apă în afara razei de acțiune a lăncii. Baza cu cârlige pentru fixarea curelei și a cadrului de transport.
Siguranță maximă
  • Dopul detașabil, tactil și vizual, previne dezasamblarea accidentală.
  • Element bază-lance fără conductivitate electrică.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungimea manerului telescopic (m) 2,4 - 14
Temperatura de admisie (°C) max. 60
Elemente 10
Filet de racordare M 18
Greutate cu ambalaj (kg) 10,2

Scope of supply

  • Aspirarea
  • Reglarea forței de strângere fără scule
  • Anti-Spin

Video

Domenii de intrebuintare
  • Perfect pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și a panourilor solare
  • Permite inclusiv aspirarea la înălțimi mari
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova