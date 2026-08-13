Lance telescopică TL 14 C
Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.
Cu o lungime de până la 14 m, lancea telescopică TL 14 C realizată din fibră de carbon rigidă și ușoară oferă domenii de aplicare aproape nelimitate. Poate fi folosită pentru curățarea ferestrelor, fațadelor sau panourilor solare cu apă de osmoză, precum și pentru aplicații cu înaltă presiune și joasă presiune și poate fi folosită chiar și pentru aspirare, de exemplu jgheaburi. Scurtarea și prelungirea se face extrem de simplu datorită elementelor de fixare inovatoare cu eliberare rapidă, forța de strângere poate fi, de asemenea, reglată individual și fără a utiliza unelte. O bază rotativă cu cârlig pentru atașarea unei curele de transport, precum și dispozitivul special anti-răsucire asigură condiții de lucru foarte sigure și ergonomice.
Caracteristici si beneficii
Utilizare versatilăPentru curățarea ferestrelor, fațadelor și panourilor solare cu apă de osmoză. Pentru curățarea cu înaltă presiune sau curățarea cu joasă presiune cu perii de spălare.
Ergonomie maximăÎncuietoare anti-rotire a lăncilor pentru o activitate sigură şi ergonomică. Elemente de fixare cu eliberare rapidă pentru slăbirea rapidă și simplă a clemei de fixare a lăncii. Baza rotativă asigură o activitate simplă și ergonomică.
Foarte usor de utilizatReglarea fără unelte a forței de strângere la elementele de fixare cu eliberare rapidă. Cu cârlige de prindere pentru a ghida furtunul de apă în afara razei de acțiune a lăncii. Baza cu cârlige pentru fixarea curelei și a cadrului de transport.
Siguranță maximă
- Dopul detașabil, tactil și vizual, previne dezasamblarea accidentală.
- Element bază-lance fără conductivitate electrică.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungimea manerului telescopic (m)
|2,4 - 14
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Elemente
|10
|Filet de racordare
|M 18
|Greutate cu ambalaj (kg)
|10,2
Scope of supply
- Aspirarea
- Reglarea forței de strângere fără scule
- Anti-Spin
Video
Masini compatibile
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S PLUS
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15 - 4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 C *EU
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX *EU
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U *KAP
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 Classic *KAP
- HDS 9/20-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- PRO HD 600
Domenii de intrebuintare
- Perfect pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și a panourilor solare
- Permite inclusiv aspirarea la înălțimi mari