Cu o lungime de până la 14 m, lancea telescopică TL 14 C realizată din fibră de carbon rigidă și ușoară oferă domenii de aplicare aproape nelimitate. Poate fi folosită pentru curățarea ferestrelor, fațadelor sau panourilor solare cu apă de osmoză, precum și pentru aplicații cu înaltă presiune și joasă presiune și poate fi folosită chiar și pentru aspirare, de exemplu jgheaburi. Scurtarea și prelungirea se face extrem de simplu datorită elementelor de fixare inovatoare cu eliberare rapidă, forța de strângere poate fi, de asemenea, reglată individual și fără a utiliza unelte. O bază rotativă cu cârlig pentru atașarea unei curele de transport, precum și dispozitivul special anti-răsucire asigură condiții de lucru foarte sigure și ergonomice.