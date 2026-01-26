Aparat de spalat cu presiune profesional HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Aparatul de curatat cu apa calda sub presiune incalzit electric HDS E 8/16-4 M impresioneaza cu randament de incalzire de 24kW si o mare eficienta oriunde gazele de evacuare nu sunt permise.
Cu un consum redus de resurse, dar in acelasi timp foarte puternic: Aparatul de curatat cu apa calda sub presiune incalzit electric HDS E 8/16-4 M impresioneaza cu randament de incalzire de 24kW si o temperatura maxima de lucru de 85 ° C. Inovatoarea izolatie a boilerului cu care este dotat, reduce consumul in modul stand-by pana la 40%. Cand modul eco!efficiency este activat, Aparatul de curatat cu apa sub presiune comuta automat la operarea cu apa la temperatura de 60° C, ce este suficient pentru majoritatea sarcinilor de curatare. Daca, totusi, murdaria foarte uleioasa trebuie indepartata se poate seta la temperatura de lucru maxima. Cu functia Servo Control este usor de pastrat o temperatura de pana la 70° C, chiar la utilizare continua. Accesorii suplimentare ca pistolul EASY!Force ce utilizeaza reculul jetului de presiune pentru a reduce la zero forta de sustinere, sistemul EASY!Lock de conectori cu eliberare rapida permite manevrarea de 5 ori mai rapida decat cea cu conectori prin insurubare, completeaza dotarile extraordinare ale pachetului.
Caracteristici si beneficii
Eficienta energetica speciala cu economie de costuri
- Datorita materialelor izolante se economiseste pana la 40% energie in modul standby.
- Mod unic eco-eficiency
Temperatura de lucru deosebit de mare
- Rezervor mare de apa (max. 85 °C).
- Până la 45°C în funcționarea continuă la sarcină maximă sau 70°C cu regulatorul Servo Control.
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
- In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Regulator Servo Control
- Pentru o temperatura a apei considerabil mai mare la accesorii
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|300 - 760
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|min. 45 - max. 85
|Putere (kW)
|29,5
|Cablu de racordare (m)
|5
|Capacitate de încălzire (kW)
|24
|Greutatea cu accesorii (kg)
|122,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|133,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Specificații furtun de înaltă presiune: DN 6, 250 bar
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
Echipament
- Incalzitor electric fara emisii
- Bara de comanda cu afisaj luminos
- Presiune de decuplare
- 2 rezervoare pentru detergenti
- Regulator Servo Control
Domenii de intrebuintare
- Incalzirea electrica a curatitorului cu apa calda sub presiune pentru utilizarea in spatii inchise, fara emisii de gaze