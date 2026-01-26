Aparat de spalat cu presiune profesional HDS-E 8/16-4 M 24 kW

Aparatul de curatat cu apa calda sub presiune incalzit electric HDS E 8/16-4 M impresioneaza cu randament de incalzire de 24kW si o mare eficienta oriunde gazele de evacuare nu sunt permise.

Cu un consum redus de resurse, dar in acelasi timp foarte puternic: Aparatul de curatat cu apa calda sub presiune incalzit electric HDS E 8/16-4 M impresioneaza cu randament de incalzire de 24kW si o temperatura maxima de lucru de 85 ° C. Inovatoarea izolatie a boilerului cu care este dotat, reduce consumul in modul stand-by pana la 40%. Cand modul eco!efficiency este activat, Aparatul de curatat cu apa sub presiune comuta automat la operarea cu apa la temperatura de 60° C, ce este suficient pentru majoritatea sarcinilor de curatare. Daca, totusi, murdaria foarte uleioasa trebuie indepartata se poate seta la temperatura de lucru maxima. Cu functia Servo Control este usor de pastrat o temperatura de pana la 70° C, chiar la utilizare continua. Accesorii suplimentare ca pistolul EASY!Force ce utilizeaza reculul jetului de presiune pentru a reduce la zero forta de sustinere, sistemul EASY!Lock de conectori cu eliberare rapida permite manevrarea de 5 ori mai rapida decat cea cu conectori prin insurubare, completeaza dotarile extraordinare ale pachetului.

Caracteristici si beneficii
Eficienta energetica speciala cu economie de costuri
  • Datorita materialelor izolante se economiseste pana la 40% energie in modul standby.
  • Mod unic eco-eficiency
Temperatura de lucru deosebit de mare
  • Rezervor mare de apa (max. 85 °C).
  • Până la 45°C în funcționarea continuă la sarcină maximă sau 70°C cu regulatorul Servo Control.
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
  • In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
  • EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Regulator Servo Control
  • Pentru o temperatura a apei considerabil mai mare la accesorii

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 3
Tensiune (V) 400
Frecvență (Hz) 50
Debit transportat (l/h) 300 - 760
Presiune de lucru (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C) min. 45 - max. 85
Putere (kW) 29,5
Cablu de racordare (m) 5
Capacitate de încălzire (kW) 24
Greutatea cu accesorii (kg) 122,1
Greutate cu ambalaj (kg) 133,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
  • Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
  • Specificații furtun de înaltă presiune: DN 6, 250 bar
  • Lance de pulverizare: 1050 mm
  • Duză de putere

Echipament

  • Incalzitor electric fara emisii
  • Bara de comanda cu afisaj luminos
  • Presiune de decuplare
  • 2 rezervoare pentru detergenti
  • Regulator Servo Control
Domenii de intrebuintare
  • Incalzirea electrica a curatitorului cu apa calda sub presiune pentru utilizarea in spatii inchise, fara emisii de gaze
Accesorii
Detergenti
