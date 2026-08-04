Aparatul de curățat cu înaltă presiune cu apă rece HD 10/21-4 S este ideal pentru utilizarea zilnică în condiții dificile. Cele mai bune materiale garantează calitate superioară – și puteți conta pe ambele de la Kärcher. În interiorul mașinii, o pompă rezistentă la uzură cu pistoane din oțel inoxidabil și o chiulasă din alamă oferă performanțe puternice, completate de un motor cu 4 poli de viteză mică cu sistem de răcire aer-apă. Cadrul integrat din aluminiu reduc greutatea și oferă un șasiu ușor, dar rezistent. Pentru un design compact și portabilitate maximă, motorul și pompa sunt montate vertical. În plus, dispune de depozitare pentru accesorii sub forma unui compartiment de depozitare și cârlige reglabile. HD 10/21-4 S duce ergonomia la următorul nivel. Datorită pistolului cu declanșare EASY!Force Advanced, acesta poate fi acționat fără efort, fără nicio forță de reținere, asistat cu abilități de o lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 de milimetri. Controlerul pozitionat intre pistolul de declansare si lance poate fi folosit pentru a regla presiunea si volumul de apa.