Curățătorul portabil de înaltă presiune HD 5/11 P impresionează prin stilul său compact de construcție, greutatea redusă și mobilitatea deosebită. Mașina dispune de o pompă axială fiabilă cu trei pistoane si cilindru din alamă. Un mâner de transport suplimentar și mânerul de împingere extensibil, facilitează transportul și depozitarea mașinii în spații mici. Potrivit pentru funcționare verticală și orizontală. Spatiul practic de depozitare a accesoriilor include un compartiment pentru duză, conexiunea cu șurub (M 18 x 1,5) pentru curatarea suprafațelor și o bandă de cauciuc practică pentru fixarea furtunului de presiune. Sistemul automat de reducere a presiunii impresionează oferind avantaje clare: protejează componentele, prelungește durata de funcționare, reduce costurile de reparație și întreținere și scade forța de tracțiune a noului pistol de înaltă presiune EASY! Force. De asemenea, aceasta folosește forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero. Elementele de fixare cu eliberare rapidă EASY! Lock, care sunt de asemenea noi, fac manipularea de cinci ori mai rapida decât în ​​cazul conexiunilor cu șuruburi convenționale, fără a face compromisuri când vine vorba de robustete și longevitate.