Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 12/18-4 S

Puternicul aparat de curatat cu apa fierbinte sub presiune HDS 12/18-4 S ofera un debit mare si un arzator optimizat pentru utilizare economica.

HDS 12/18-4 S: acest aparat de baza din clasa Super de la Karcher a aparatelor de curatat cu apa calda sub presiune este caracterizat de un debit mare, ceea ce permite folosirea lui cu 2 lancii de pulverizare. Pistolul EASY!Force HD foloseste forta de recul a jetului , pentru a reduce forta de sustinere din partea operatorului la zero.Aparatul de curatat cu inalta presiune se foloseste intuitiv fiind usor de transportat si datorita modului eco!efficiency, arzatorului imbunatatit si dozarii precise a detergentului este in acelasi timp foarte eficient si prietenos cu mediul.Tehnologia patentata a duzei, pompa axiala cu 3 pistoane ceramice si suflanta turbo, alaturi de alte accesorii, asigura un randament de curatare deosebit, in timp ce siguranta utilizarii este asigurata mereu prin monitorizarea precisa a evacuarii.Sasiul puterniceste rezistent la coroziune si la utilizari dificile datorita constructiei simple. Acest fapt permite acces usor la componentele importante si asigura recuperarea cu usurinta in orice moment a datelor de utilizare.

Caracteristici si beneficii
Eficiență ridicată
  • În treapta ECO aparatul lucrează în zona de temperatură de cea mai mare rentabilitate (60 °C) - și asta la debit maxim al apei
  • Printr-o adaptare optimă a ciclurilor de ardere consumul de combustibil este redus cu pana la 20% fata de consumul normal
Fiabilitate
  • Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune
  • Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă.
  • Acces la datele tehnice ale aparatului pentru timp de utilizare si intervalele service necesare
Eficiență maximă
  • Tehnologie cu arzătoare încercate și testate, cu eficiență ridicată.
  • Motor electric în 4 poli cu pompa axiala cu 3 pistoane
Depozitare
  • Compartiment de depozitare spațios pentru agenți de curățare, mănuși sau instrumente.
  • La indemna pentru stangaci si dreptaci precum si pentru functionare cu doua lance
Dozarea detergentului
  • Ventilul pentru dozare exacta asigura un consum scazut
  • Permutare simpla intre rezervorul 1 si 2 de detergent
  • La pozitia 0 se deruleaza automat clatirea
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
  • In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
  • EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 3
Tensiune (V) 400
Frecvență (Hz) 50
Debit transportat (l/h) 600 - 1200
Presiune de lucru (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C) min. 80 - max. 155
Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h) 7,7
Consumul de ulei de încălzire, eficiența ecologică (kg/h) 6,2
Putere (kW) 8,4
Cablu de racordare (m) 5
Rezervor combustibil (l) 25
Greutatea cu accesorii (kg) 178
Greutate cu ambalaj (kg) 190
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
  • Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
  • Tip furtun de înaltă presiune: Durata de viata lunga
  • Specificații furtun de înaltă presiune: DN 8, 400 bari
  • Lance de pulverizare: 1050 mm
  • Duză de putere
  • Regulator Servo Control

Echipament

  • Presiune de decuplare
  • Opţiune pentru utilizarea lancei cu nr. 2
  • Pol-stecher de perete(3~)
  • Sistem de amortizare soft (SDS)
  • Electronica de service cu afişaj cu led-uri
  • 2 rezervoare pentru detergenti
  • Protecție împotriva funcționării pe uscat
Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 12/18-4 S
Video

Domenii de intrebuintare
  • Curățarea vehiculelor
  • Curatarea aparatelor si masinilor
  • Curățarea atelierelor
  • Curățarea de zone exterioare
  • Curățarea rezervoarelor
  • Curatarea fatadelor
  • Curățarea bazinelor
  • Curatarea de stadioane sportive
  • Curatare in cadrul proceselor de productie
  • Curatarea de instalatii de productie
Accesorii
Detergenti
