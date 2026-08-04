Aparatul de curățare cu apă caldă de înaltă presiune HDS 9/20-4 M de la Kärcher combină cea mai înaltă calitate de curățare cu cea mai bună ergonomie și ușurință în utilizare. Componentele și sistemele de înaltă calitate, cum ar fi pompa axială robustă cu 3 pistoane ceramice, motorul electric cu 4 poli de viteză mică, răcit cu apă, ingineria optimizată a arzătorului și modul economic eco!eficiență, asigură siguranța și economicitatea operațiunilor. Pistolul inovator EASY!Force Advanced HP cu declanșare cu servocomandă și lance de pulverizare din oțel inoxidabil cu lungimea de 1050 de milimetri, cu tehnologie patentată a duzelor este, de asemenea, inclus ca standard pentru lucru fără efort, fără oboseală și ergonomic. Mașina de clasă medie impresionează și prin cele 2 rezervoare de detergent, funcționarea intuitivă cu 1 comutator, depozitarea ergonomică a accesoriilor, dispozitivele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock care economisesc timp și un concept sofisticat de mobilitate. Tehnologia de siguranță aplicată în mod constant, cu filtru de apă, supape de siguranță și furtun SDS, protejează, de asemenea, în mod fiabil HDS 9/20-4 M, deosebit de ușor de întreținut, împotriva deteriorării.