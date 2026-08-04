Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/15 G

Pentru mobilitate maxima si cele mai bune rezultate chiar in conditii dificile: HD 7/15 G - Aparatul de curatat cu inalta presiune cu apa rece si motor pe benzina ce livreaza 150 bar din gama Gasoline Advanced.

Cu o presiune de 150 bar, Aparatul de curatat cu inalta presiune HD 7/15 G din gama Gasoline Advanced asigura cele mai bune rezultate de curatare din toate timpurile. Aparatul de curatat cu inalta presiune cu apa rece este echipat cu un motor Honda pe benzina ce permite autonomie totala fata de sursele de energie externe. In plus, aparatul poate absorbi apa din lacuri sau iazuri si o poate folosi la curatare. Impreuna cu pistolul EASY!Force, care utilizeaza reculul jetului de inalta presiune pentru a reduce la zero forta de apasare a operatorului cat si cu sistemul EASY!Lock de conectori cu eliberare rapida ce permit montarea si demontarea de cinci ori mai rapida decat atunci cand se utilizeaza cei cu insurubare - aparatul este foarte comod de utilizat. Aparatul este conceput pentru utilizare in cele mai grele conditii, cu un cadru de baza foarte rezistent ce confera o mobilitate remarcabila. Pompa este bine protejata de un filtru mare de apa si o valva termostat.O carcasa de protectie cu ochiuri sau un tambur pentru furtun sunt deasemena disponibile ca dotari optionale.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/15 G: Independenta maxima
Independenta maxima
Echipat cu motoare sigure Honda sau Yanmar pentru utilizare fara sursa extrena de alimentare Poate absorbi apa - de ex. din lacuri sau iazuri - si sa o utilizeze pentru curatare
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/15 G: Confort de manuire extraordinar
Confort de manuire extraordinar
Cadrul ergonomic face ca transportul pe teren denivelat sa fie mai usor Depozitarea tuturor accesoriilor direct pe aparat. Rotile rezistente la intepaturi asigura mereu mobilitate ridicata
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/15 G: Foarte versatil
Foarte versatil
Cadru suplimentar cu ochiuri de agatare protejeaza aparatul Kit tambur pentru furtun pentru montare si strangere usoara ca o dotare optionala. Versiune mobila cu cadru tubular rezistent, special conceput pentru vopsitori si tencuitori (HD 728 B)
Pentru cele mai grele sarcini
  • Cadr de baza rezistent pentru utilizare zilnica in conditii dificile
  • Filtru mare de apa pentru protectia pompei
  • Valva termostat ce protejeza pompa de la supraincalzire in modul recirculare

Specificații tehnice

Date tehnice

Debit transportat (l/h) 650
Presiune de lucru (bar/MPa) 150 / 15
Presiunea maximă (bar/MPa) 210 / 21
Temperatura de admisie (°C) 60
Alimentare apa 1″
Angrenaj Benzina
Producator motoare Honda
Tipul motorului GX 160
numărul de utilizatori simultani 1
Mobilitate Carucior
Culoarea antracit
Greutatea cu accesorii (kg) 39,5
Greutate cu ambalaj (kg) 44
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 790 x 608 x 1104

Scope of supply

  • Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
  • Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
  • Tip furtun de înaltă presiune: Calitate premium
  • Specificații furtun de înaltă presiune: DN 6, 250 bar
  • Duză de putere

Echipament

  • Funcția agentului de curățare: Aspirare
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/15 G
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/15 G
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/15 G
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/15 G
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/15 G
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/15 G
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/15 G
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/15 G
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/15 G
Domenii de intrebuintare
  • Industria de constructii ( curatare fatade, curatarea masinilor si echipamentelor de constructie)
  • Agricultura(curatarea vehiculelor si echipamentelor forestiere)
  • Industrie( curatarea echipamentului)
  • Furnizori de servicii (curatarea zonelor exterioare cum ar fi piete si parcari auto)
Accesorii
Detergenti
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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