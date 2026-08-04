Cu o presiune de 150 bar, Aparatul de curatat cu inalta presiune HD 7/15 G din gama Gasoline Advanced asigura cele mai bune rezultate de curatare din toate timpurile. Aparatul de curatat cu inalta presiune cu apa rece este echipat cu un motor Honda pe benzina ce permite autonomie totala fata de sursele de energie externe. In plus, aparatul poate absorbi apa din lacuri sau iazuri si o poate folosi la curatare. Impreuna cu pistolul EASY!Force, care utilizeaza reculul jetului de inalta presiune pentru a reduce la zero forta de apasare a operatorului cat si cu sistemul EASY!Lock de conectori cu eliberare rapida ce permit montarea si demontarea de cinci ori mai rapida decat atunci cand se utilizeaza cei cu insurubare - aparatul este foarte comod de utilizat. Aparatul este conceput pentru utilizare in cele mai grele conditii, cu un cadru de baza foarte rezistent ce confera o mobilitate remarcabila. Pompa este bine protejata de un filtru mare de apa si o valva termostat.O carcasa de protectie cu ochiuri sau un tambur pentru furtun sunt deasemena disponibile ca dotari optionale.