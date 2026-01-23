Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 10/20-4 M
HDS 10/20-4 M - Puternicul aparat de curatat trifazic cu apa fierbinte din clasa medie de la KÄRCHER. Motor electric in 4 poli, cu racire pe baza de apa, 2 rezervoare de detergent si avertizare service.
Fara compromisuri in toate privintele: presiune maxima, debit maxim. Aparatul de curatat cu apa fierbinte sub presiune HDS 10/20-4 M este cel mai puternic din clasa Medie de la Karcher. Modul inovativ eco!efficiency, cu sistemul de dozare precisa a detergentului si arzator imbunatatit reduce impactul asupra mediului si te ajuta sa faci economie, in timp ce tehnologia de duze patentata, pistoanele ceramice, suflanta turbo si extraordinar de eficienta pompa asigura randament de curatare de top. Usurinta in utilizare este data de panoul de control intuitiv, afisajul LED si sofisticatul concept de mobilitate, toate acestea facand ca utilizarea si transportul acestui aparat sa fie simplificate. Asigurarea service-ului si a lucrarilor de intretinere sunt usoare intrucat toate componentele principale sunt usor accesibile si datele de operare pot fi recuperate in orice moment.
Caracteristici si beneficii
RentabilitateÎn treapta ECO aparatul lucrează în zona de temperatură de cea mai mare rentabilitate (60 °C) - și asta la debit maxim al apei Printr-o adaptare optimă a ciclurilor de ardere consumul de combustibil este redus cu pana la 20% fata de consumul normal
Eficiență maximăTehnologie cu arzătoare încercate și testate, cu eficiență ridicată. Motor electric în 4 poli cu pompa axiala cu 3 pistoane Motor răcit cu apă pentru un nivel înalt de performanță și durabilitate.
Siguranță la utilizareFiltrul fin pentru apa, mare si integrat, protejeaza cu incredere pompa de inalta presiune impotriva particulelor mici de mizerie Termostatul pentru gaz de esapament integrat opreste motorul de angrenaj la o temperatura a gazului de esapament de peste 300 °C Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune
Depozitare
- Depozitare sigură și amplă pentru echipamente de protecție, accesorii și agenți de curățare.
- Cârlige de depozitare pentru cablul de alimentare și furtunul de înaltă presiune.
Concept de mobilitate
- Principiul "alergator" cu roti mari si cauciucate si role ghidaj
- Suport rabatabil integrat pentru trecerea fara efort a obstacolelor.
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
- In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|500 - 1000
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Putere (kW)
|7,8
|Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
|6,4
|Consumul de ulei de încălzire, eficiența ecologică (kg/h)
|5,1
|Cablu de racordare (m)
|5
|Rezervor combustibil (l)
|25
|Greutatea cu accesorii (kg)
|168
|Greutate cu ambalaj (kg)
|180
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Durata de viata lunga
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
- Regulator Servo Control
Echipament
- Funcția agentului de curățare: 20 + 10 l rezervor
- Anti-rasucire
- Rezervoare pentru detergent incarcabile din exterior, protecţie impotriva calcifierii şi carburant
- Bara de comanda cu afisaj luminos
- Presiune de decuplare
- Pol-stecher de perete(3~)
- Electronica de service cu afişaj cu led-uri
- 2 rezervoare pentru detergenti
- Protecție împotriva funcționării pe uscat
Video
Domenii de intrebuintare
- Curățarea vehiculelor
- Curatarea aparatelor si masinilor
- Curățarea atelierelor
- Curățarea de zone exterioare
- Curățarea rezervoarelor
- Curatarea fatadelor
- Curățarea bazinelor
- Curatarea de stadioane sportive
- Curatare in cadrul proceselor de productie
- Curatarea de instalatii de productie