Fara compromisuri in toate privintele: presiune maxima, debit maxim. Aparatul de curatat cu apa fierbinte sub presiune HDS 10/20-4 M este cel mai puternic din clasa Medie de la Karcher. Modul inovativ eco!efficiency, cu sistemul de dozare precisa a detergentului si arzator imbunatatit reduce impactul asupra mediului si te ajuta sa faci economie, in timp ce tehnologia de duze patentata, pistoanele ceramice, suflanta turbo si extraordinar de eficienta pompa asigura randament de curatare de top. Usurinta in utilizare este data de panoul de control intuitiv, afisajul LED si sofisticatul concept de mobilitate, toate acestea facand ca utilizarea si transportul acestui aparat sa fie simplificate. Asigurarea service-ului si a lucrarilor de intretinere sunt usoare intrucat toate componentele principale sunt usor accesibile si datele de operare pot fi recuperate in orice moment.