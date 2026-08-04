Aparatul de curățat cu apă rece de înaltă presiune HD 9/20-4 S este ideal pentru utilizarea zilnică în condiții dificile. Cele mai bune materiale garantează calitate superioară. În interiorul mașinii, o pompă rezistentă la uzură cu pistoane din oțel inoxidabil și o chiulasă din alamă oferă performanțe puternice, completate de un motor cu 4 poli de viteză mică cu sistem de răcire aer-apă. Cadru din aluminiu reduce greutatea și oferă un șasiu ușor, dar rezistent. Pentru un design compact și portabilitate maximă, motorul și unitatea de pompă sunt montate vertical. În plus, dispune de depozitare pentru accesorii sub forma unui compartiment de depozitare și cârlige reglabile. HD 9/20-4 S duce munca ergonomică la următorul nivel. Datorită pistolului cu declanșare EASY!Force Advanced, acesta poate fi acționat fără efort, fără nicio forță de reținere, asistat de o lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 de milimetri. Controlerul este pozitionat intre pistolul de declansare si lance poate fi folosit pentru a regla presiunea si volumul de apa.