Aparat de spalat cu presiune profesional HD 9/20-4 S
Aparat de spalat cu inalta presiune cu apa rece HD 9/20-4S Classic oferă o putere ridicată și o calitate Super Class. Designul ergonomic îl face ideal pentru utilizarea profesionala zilnică.
Aparatul de curățat cu apă rece de înaltă presiune HD 9/20-4 S este ideal pentru utilizarea zilnică în condiții dificile. Cele mai bune materiale garantează calitate superioară. În interiorul mașinii, o pompă rezistentă la uzură cu pistoane din oțel inoxidabil și o chiulasă din alamă oferă performanțe puternice, completate de un motor cu 4 poli de viteză mică cu sistem de răcire aer-apă. Cadru din aluminiu reduce greutatea și oferă un șasiu ușor, dar rezistent. Pentru un design compact și portabilitate maximă, motorul și unitatea de pompă sunt montate vertical. În plus, dispune de depozitare pentru accesorii sub forma unui compartiment de depozitare și cârlige reglabile. HD 9/20-4 S duce munca ergonomică la următorul nivel. Datorită pistolului cu declanșare EASY!Force Advanced, acesta poate fi acționat fără efort, fără nicio forță de reținere, asistat de o lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 de milimetri. Controlerul este pozitionat intre pistolul de declansare si lance poate fi folosit pentru a regla presiunea si volumul de apa.
Caracteristici si beneficii
Concept compact si vertical bazat pe dispunerea verticală a motorului și a unității pompeiAmprenta la sol mic si dimensiuni mici Ușor de manevrat și de transportat. Stabilitate maxima a aparatului
Motor cu turație redusă cu 4 poli cu sistem de răcire aer-apă, pompă robustă cu pistoane din oțel inoxidabil și chiulasa din alamăDurată lungă de viață și costuri reduse de întreținere. Performanță ridicată și eficiență ridicată. Cu funcție de aspirație și temperatură a apei de până la 60 °C.
Concept inteligent ce facilitează operațiunile rapide la fața loculuiCap de pompă pivotantă. Afișaj al nivelului de ulei și orificiu de scurgere a uleiului integrat în șasiu Construcție modulară, care cuprinde pompă, motor și zona de comandă.
Gama larga de accesorii cu EASY!Lock
- Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate de la controlerul cu Servo Control poziționat între lance și pistolul de declanșare.
- EASY!Force Advanced pentru utilizare usoara, fara oboseala
- Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm.
Spații multiple de depozitare pentru accesorii integrate în mașină
- Compartiment de depozitare.
- Cârlige reglabile pentru stocarea celei de-a doua lance sau a cablului electric.
- Depozitare pentru furtun de înaltă presiune.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|376 - 424
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|500 - 900
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar)
|50 - 200
|Presiunea maximă (bar)
|250
|Putere (kW)
|7
|Cablu de racordare (m)
|5
|Dimensiune duză
|047
|Alimentare apa
|1″
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|62,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|70,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Pistol de pulverizat manual cu SoftGrip
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Calitate premium
- Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
- Regulator Servo Control
Echipament
- Motor in curent alternativ cu 4 poli cu apa şi racire cu apa
- Pompa axiala cu 3 pistoane: Cu pistoane din otel inoxidabil
- Presiune de decuplare
- Filtru fin de apa integrat
- Geam pentru observarea nivelului de ulei
- Fiting admisie apa din alama
Video
Domenii de intrebuintare
- Curățarea tractoarelor, mașinilor și utilajelor în agricultură
- Mașini și echipamente de curățare pe șantier, cum ar fi mixere de ciment, schele, excavatoare sau pompe de beton
- Curățarea mașinilor de producție în industrie, cum ar fi în atelierele de vopsitorie, în producția de alimente sau în sectorul de producție
- Curățarea vehiculelor din sectorul transporturilor, cum ar fi vehiculele grele, navele, avioanele sau autobuzele
- Curățarea spațiilor comune, cum ar fi piețele publice, drumurile de acces, fântânile arteziene sau parcările