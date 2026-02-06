Aparat de spalat cu presiune profesional HD 16/15-4 Cage Plus
Aparat de curatat cu inalta presiune fara incalzire pentru activitati intense de curatare.
Aparatul de curatat cu inalta presiune HD 16/15-4 Cage Plus neincalzit si angrenat trifazic a fost dezvoltat de catre Kärcher ca si specialist mobil pentru activitati de curatare care necesita multa apa, in agricultura si in constructii. Aparatul impresioneaza in primul rand prin pompa cu arbore cotit de inalta calitate de la Kärcher, care produce un debit enorm de pana la 1600 l/h. Chiar si la cele mai dure murdariri in grajduri mari sau in cariere, pietrisuri sau pe alte santiere mari precum lucrari de terasament si excavari. Pentru manuire usoara si manevrabilitate fara probleme sunt responsabile rotile mari umplute cu aer, astfel incat aparatul sa fie miscat usor chiar si pe terenuri mai greu de accesat. Aparatul HD 16/15-4 Cage Plus a fost conceput pentru utilizarea zilnica sub cele mai dure conditii. Aceste cerinte le indeplineste prin dotarile deosebite precum si prin utilizarea accesorilor de cea mai mare calitate.
Caracteristici si beneficii
Cadru CageCadru din ţevi circular şi robust Punct integrat fixare sistem ridicare si compartiment accesorii. Protejeaza aparatul impotriva deteriorarii
Pentru siguranţa sporita la utilizareSiguranţă împotriva scurgerii Siguranţă împotriva supra şi subpresiunii Protecție împotriva scurtcircuitului între două faze.
Pentru cele mai grele sarciniMobilitate ridicată datorită mânerului pliabil și roților rezistente la perforare. Filtrul de apă mare protejează pompa împotriva defecțiunilor.
Durabil și robust
- Arbori cotiți de mari dimensiuni și biele cu rulmenți robuști.
- Cap cilindru robust, din alama si piston din ceramica
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|500 - 1600
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|190 / 19
|Putere (kW)
|7,5
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|106,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|116
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|957 x 686 x 1080
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lungime furtun de înaltă presiune: 15 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Calitate premium
- Lance de pulverizare din inox: 1050 mm
- Duză de putere
- Lance cu jet rotativ
- Lance presiune înaltă
- Regulator Servo Control
Echipament
- Presiune de decuplare
- Reglare continua a presiunii si a debitului de apa
Domenii de intrebuintare
- Curățare intensivă cu înaltă presiune pentru murdărie extremă în agricultură și construcții