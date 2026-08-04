Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 5/13 U
Aparatul de curăţat cu înaltă presiune cu apă caldă HDS 5/13 U impresionează cu o presiune de lucru de 130 bari. Noul design vertical asigură mobilitate şi ergonomie excepţionale.
HDS 5/13 U: modelul de bază din clasa de aparate de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă impresionează prin designul său vertical elegant şi inovator. Acest tip de design orizontal al mașinii are drept rezultat o greutate redusă și dimensiuni foarte compacte. Acest lucru face ca aparatul să fie foarte ușor de transportat în autoturisme berline și — datorită roților mari și mânerului de împingere — foarte mobil pe suprafețe neuniforme. O performanță de curățare extrem de eficientă este garantată de combinația dintre tehnologia brevetată a duzei, turbo suflantă și pompa cu eficiență crescută. Cu pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere a operatorului la zero, precum și racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock, care fac configurarea și dezmembrarea de cinci ori mai rapidă decât în cazul racordurilor convenționale filetate, mașina este foarte comodă în utilizare. Operarea ușoară și opțiunile de depozitare a furtunului și a lăncii de pulverizare sunt suplimentări ale echipamentul extins al mașinii.
Caracteristici si beneficii
Design vertical inovativTransport usor pentru trepte sau denivelari Roti mari pentru suprafete neatasate
Filtru fin pentru apăProtectie eficienta a pompei de inalta presiune impotriva murdaririi Extragere usoara din afara
Design compactTransport si depozitare in spațiu redus Pompa protejata impotriva scurgerii si rezervor de combustibil pentru transport in pozitie orizontala Ideal si pentru vehicule de service mai mici
Depozitare in siguranta a accesoriilor
- Depozitare confortabila si sigura a furtunului pentru inalta presiune
- Garanteaza actionarea ergonomica
- Timp de pregatire redus
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
- In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|500
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|125 / 12,5
|Temperatură (°C)
|max. 80
|Putere (kW)
|2,6
|Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
|3,1
|Rezervor combustibil (l)
|6,5
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|69
|Greutate cu ambalaj (kg)
|77,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|618 x 618 x 994
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Lance de pulverizare: 840 mm
Echipament
- Presiune de decuplare
Domenii de intrebuintare
- Curățarea vehiculelor
- Curatarea aparatelor si masinilor
- Curățarea atelierelor
- Curățarea de zone exterioare
- Curățarea rezervoarelor
- Curatarea fatadelor
- Curățarea bazinelor
- Curatarea de stadioane sportive
- Curatare in cadrul proceselor de productie
- Curatarea de instalatii de productie