Aparat de spalat cu presiune profesional HD 25/15-4 Cage Plus

Aparat de curatat cu inalta presiune fara incalzire pentru activitati intense de curatare.

Aparatul de curatat cu inalta presiune HD 25/15-4 Cage Plus neincalzit si angrenat trifazic a fost dezvoltat de catre Kärcher ca si specialist mobil pentru activitati de curatare care necesita multa apa, in agricultura si in constructii. Aparatul impresioneaza in primul rand prin pompa cu arbore cotit de inalta calitate de la Kärcher, care produce un debit enorm de pana la 2500 l/h. Chiar si la cele mai dure murdariri in grajduri mari sau in cariere, pietrisuri sau pe alte santiere mari precum lucrari de terasament si excavari. Pentru manuire usoara si manevrabilitate fara probleme sunt responsabile rotile mari umplute cu aer, astfel incat aparatul sa fie miscat usor chiar si pe terenuri mai greu de accesat. Aparatul HD 16/15-4 Cage Plus a fost conceput pentru utilizarea zilnica sub cele mai dure conditii.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 25/15-4 Cage Plus: Cadru Cage
Cadru Cage
Cadru din ţevi circular şi robust Punct integrat fixare sistem ridicare si compartiment accesorii. Protejeaza aparatul impotriva deteriorarii
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 25/15-4 Cage Plus: Pentru siguranţa sporita la utilizare
Pentru siguranţa sporita la utilizare
Siguranţă împotriva scurgerii Siguranţă împotriva supra şi subpresiunii Protecție împotriva scurtcircuitului între două faze.
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 25/15-4 Cage Plus: Pentru cele mai grele sarcini
Pentru cele mai grele sarcini
Mobilitate ridicată datorită mânerului pliabil și roților rezistente la perforare. Filtrul de apă mare protejează pompa împotriva defecțiunilor.
Durabil și robust
  • Arbori cotiți de mari dimensiuni și biele cu rulmenți robuști.
  • Cap cilindru robust, din alama si piston din ceramica

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 3
Tensiune (V) 400
Frecvență (Hz) 50
Debit transportat (l/h) 500 - 2500
Temperatura de admisie (°C) 60
Presiune de lucru (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Presiunea maximă (bar/MPa) 190 / 19
Putere (kW) 13
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea antracit
Greutatea cu accesorii (kg) 120
Greutate cu ambalaj (kg) 129
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 957 x 686 x 1080

Scope of supply

  • Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
  • Lungime furtun de înaltă presiune: 15 m
  • Tip furtun de înaltă presiune: Calitate premium
  • Lance de pulverizare din inox: 1050 mm
  • Duză de putere
  • Lance cu jet rotativ
  • Lance presiune înaltă
  • Regulator Servo Control

Echipament

  • Funcția agentului de curățare: Aspirare
  • Presiune de decuplare
  • Reglare continua a presiunii si a debitului de apa
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 25/15-4 Cage Plus
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 25/15-4 Cage Plus
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 25/15-4 Cage Plus
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 25/15-4 Cage Plus
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 25/15-4 Cage Plus
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 25/15-4 Cage Plus
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 25/15-4 Cage Plus
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 25/15-4 Cage Plus

Video

Domenii de intrebuintare
  • Curățare intensivă cu înaltă presiune pentru murdărie extremă în agricultură și construcții
Accesorii
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Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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