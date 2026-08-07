HD 5/11 EX Plus Classic este un aparat de curățat cu apă rece și înaltă presiune robust și compact, cu o lance din oțel inoxidabil lungă de 840 de milimetri. Permite curățarea ușoară și temeinică a vehiculelor, mașinilor și uneltelor, precum și a curților și grădinilor. Mașina este echipată cu o chiulasă din alamă și un furtun de înaltă calitate cu armare din plasă de oțel, care asigură o uzură redusă și o rezistență ridicată. Reducerea automată a presiunii protejează componentele și prelungește durata de viață. Alte beneficii practice includ tamburul de furtun pentru depozitarea ușoară a furtunului și zone pentru depozitarea duzelor. Chiar și cea mai persistentă murdărie poate fi îndepărtată cu ajutorul duzei rotative. În comparație cu cuplele cu filete convenționale, elementele de fixare cu eliberare EASY!Lock sunt rapide și ușor de utilizat, păstrând în același timp stabilitatea și durabilitatea.