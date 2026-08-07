Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/11 EX Plus Classic

Acest aparat de curățat cu apă rece și presiune înaltă este robust și compact. Are un design simplu și include chiulasa cilindru din alamă, o duză rotativă și o rolă pentru furtun.

HD 5/11 EX Plus Classic este un aparat de curățat cu apă rece și înaltă presiune robust și compact, cu o lance din oțel inoxidabil lungă de 840 de milimetri. Permite curățarea ușoară și temeinică a vehiculelor, mașinilor și uneltelor, precum și a curților și grădinilor. Mașina este echipată cu o chiulasă din alamă și un furtun de înaltă calitate cu armare din plasă de oțel, care asigură o uzură redusă și o rezistență ridicată. Reducerea automată a presiunii protejează componentele și prelungește durata de viață. Alte beneficii practice includ tamburul de furtun pentru depozitarea ușoară a furtunului și zone pentru depozitarea duzelor. Chiar și cea mai persistentă murdărie poate fi îndepărtată cu ajutorul duzei rotative. În comparație cu cuplele cu filete convenționale, elementele de fixare cu eliberare EASY!Lock sunt rapide și ușor de utilizat, păstrând în același timp stabilitatea și durabilitatea.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/11 EX Plus Classic: Uzură redusă și durată lungă de utilizare
Uzură redusă și durată lungă de utilizare
Chiulasa cilindru din alamă, de calitate superioară. Pistoane din oțel inoxidabil acoperite cu ceramică. Reducere automată a presiunii.
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/11 EX Plus Classic: Accesorii de înaltă calitate
Accesorii de înaltă calitate
Duză rotativă profesională. Furtun robust din cauciuc cu armare din plasă de oțel. Pistol profesional de înaltă presiune cu supapă din oțel inoxidabil.
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/11 EX Plus Classic: Numeroase opțiuni de stocare
Numeroase opțiuni de stocare
Suport pentru depozitarea duzei. Rolă de furtun manuală. Cârlige pentru cablu integrate.
Filet cu eliberare rapidă EASY!Lock
  • Timpi scurți de pregătire (asamblare și dezasamblare).
  • Înlocuire rapidă a accesoriilor.
  • Operare intuitivă.

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 200 - 240
Frecvență (Hz) 50
Debit transportat (l/h) 500
Temperatura de admisie (°C) 60
Presiune de lucru (bar) 110
Presiunea maximă (bar) 160
Putere (kW) 2,2
Dimensiune duză 036
Alimentare apa 3/4″
Mobilitate Carucior
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 21
Greutate cu ambalaj (kg) 26,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 334 x 366 x 954

Scope of supply

  • Lance cu jet rotativ
  • Lance de pulverizare: 840 mm
  • Lungime furtun de înaltă presiune: 8 m

Echipament

  • Pompa axiala cu 3 pistoane: Cu pistoane din otel inoxidabil
  • Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
  • Presiune de decuplare
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/11 EX Plus Classic
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/11 EX Plus Classic
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/11 EX Plus Classic

Video

Domenii de intrebuintare
  • Pentru curățarea vehiculelor
  • Pentru curățarea mașinilor și uneltelor (pe șantier)
  • Pentru curățarea curților și grădinilor (ziduri, alei, pavilioane)
  • Pentru curățarea spontană a suprafețelor mici
Accesorii
Detergenti
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Created with AI (artificial intelligence)

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Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
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