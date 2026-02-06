Acolo unde gazele evacuate sunt interzise, aparatul de curatat cu apa sub presiune cu incalzire electrica este optiunea perfecta. Cu un randament de incalzire de 36kW, modelul HDS E 8/16-4 M este cel mai puternic din clasa sa si in acelasi timp foarte eficient din punct de vedere energetic. Acest randament este posibil datorita modului patentat eco!efficiency - ce reduce temperatura de lucru de la 85° C la 60° C - cat si noii izolatii a boilerului ce permite reducerea consumului cu pana la 40 % in modul stand-by. Temperatura inalta de pana la 85° C poate fi mentinuta la operare continua datorita functiei Servo Control. Accesoriile inovative ale aparatului de curatare cu incalzire electrica includ noul pistol EASY!Force si sistemul EASY!Lock cu conectori cu eliberare rapida: in timp ce pistolul EASY!Force utilizeaza reculul jetului de presiune pentru a reduce la zero forta de sustinere, sistemul EASY!Lock de conectori cu eliberare rapida permite manevrarea care este de 5 ori mai rapida decat cea cu conectori prin insurubare, fara a pierde nimic din rezistenta sau durata de viata.