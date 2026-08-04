Aparatul de curățat cu apă rece de înaltă presiune HD 10/21-4 SXA Plus oferă o ergonomie impresionantă și o calitate premium. Funcționare fără efort datorită pistolului de înaltă presiune EASY!Force Advanced, fără forță de reținere. Presiunea și volumul apei reglate prin intermediul controlerului. Duza rotativa Vibrasoft reduce vibratiile si zgomotul cu pana la 30%. Sistemele de asistență și un afișaj de stare cu LED oferă informații clare. Motorul și pompa montate pe verticală, cuprinzând o pompă rezistentă la uzură, cu pistoane din oțel inoxidabil și o chiulasă din alamă, păstrează construcția compactă pentru o portabilitate maximă. Motorul este puternic cu 4 poli de viteză mică cu sistem de răcire aer-apă.Cadrul din aluminiu formează un șasiu ușor, dar robust. Include furtun Ultra-Guard de înaltă presiune, cu acoperire robustă din Teflon® și un tambur automat de furtun capabil să se ruleze și să se deruleze chiar și sub presiune și la un unghi de până la 45 °, pentru timpi de instalare cu până la 50% mai rapid.