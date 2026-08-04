Aparat de spalat cu presiune profesional HD 10/21-4 SXA Plus
Mașina de curățat cu înaltă presiune cu apă rece HD 10/21-4 SXA Plus. Fabricat din materiale de calitate premium și cu un tambur automat pentru furtun și duză rotativă Vibrasoft
Aparatul de curățat cu apă rece de înaltă presiune HD 10/21-4 SXA Plus oferă o ergonomie impresionantă și o calitate premium. Funcționare fără efort datorită pistolului de înaltă presiune EASY!Force Advanced, fără forță de reținere. Presiunea și volumul apei reglate prin intermediul controlerului. Duza rotativa Vibrasoft reduce vibratiile si zgomotul cu pana la 30%. Sistemele de asistență și un afișaj de stare cu LED oferă informații clare. Motorul și pompa montate pe verticală, cuprinzând o pompă rezistentă la uzură, cu pistoane din oțel inoxidabil și o chiulasă din alamă, păstrează construcția compactă pentru o portabilitate maximă. Motorul este puternic cu 4 poli de viteză mică cu sistem de răcire aer-apă.Cadrul din aluminiu formează un șasiu ușor, dar robust. Include furtun Ultra-Guard de înaltă presiune, cu acoperire robustă din Teflon® și un tambur automat de furtun capabil să se ruleze și să se deruleze chiar și sub presiune și la un unghi de până la 45 °, pentru timpi de instalare cu până la 50% mai rapid.
Caracteristici si beneficii
Tambur automat pentru furtunDerulare si rulare automata a furtunului de presiune până la un unghi de 45 °, chiar și sub presiune. Furtun Ultra Guard HD rezistent la zgârieturi și neted, cu acoperire Teflon®.
Concept compact si vertical bazat pe dispunerea verticală a motorului și a unității pompeiAmprenta la sol mic si dimensiuni mici Ușor de manevrat și de transportat. Stabilitate maxima a aparatului
Motor cu turație redusă cu 4 poli cu sistem de răcire aer-apă, pompă robustă cu pistoane din oțel inoxidabil și chiulasa din alamăDurată lungă de viață și costuri reduse de întreținere. Performanță și eficiență ridicate. Cu funcție de aspirație și temperatură a apei de până la 60 °C.
Duza Vibrasoft
- Reduce vibrațiile cu până la 30%.
- Reduce volumul și nivelul de zgomot.
- Duza rotativa face ca munca sa devina usoara in sarcinile extinse de curatare
Concept inteligent ce facilitează operațiunile rapide la fața locului
- Cap de pompă pivotantă.
- Afișaj al nivelului de ulei și orificiu de scurgere a uleiului integrat în șasiu
- Construcție modulară, care cuprinde pompă, motor și zona de comandă.
Gama larga de accesorii cu EASY!Lock
- Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate de la controlerul cu Servo Control poziționat între lance și pistolul de declanșare.
- Pistol de înaltă presiune EASY!Force Advanced pentru lucrări fără oboseală, fără efort.
- Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm.
Spații multiple de depozitare pentru accesorii integrate în mașină
- Compartiment de depozitare.
- Cârlige reglabile pentru stocarea celei de-a doua lance sau a cablului electric.
- Depozitare pentru furtun de înaltă presiune.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|376 - 424
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|500 - 1000
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar)
|50 - 210
|Presiunea maximă (bar)
|250
|Putere (kW)
|8
|Cablu de racordare (m)
|5
|Dimensiune duză
|050
|Alimentare apa
|1″
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|75,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|83,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Pistol de pulverizat manual cu SoftGrip
- Lungime furtun de înaltă presiune: 20 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Ultra Guard
- Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
- Lance cu jet rotativ
- Lance presiune înaltă
- Regulator Servo Control
Echipament
- Motor in curent alternativ cu 4 poli cu apa şi racire cu apa
- Pompa axiala cu 3 pistoane: Cu pistoane din otel inoxidabil
- Presiune de decuplare
- Filtru fin de apa integrat
- Geam pentru observarea nivelului de ulei
- Fiting admisie apa din alama
Video
Domenii de intrebuintare
- Curățarea tractoarelor, mașinilor și utilajelor în agricultură
- Mașini și echipamente de curățare pe șantier, cum ar fi mixere de ciment, schele, excavatoare sau pompe de beton
- Curățarea mașinilor de producție în industrie, cum ar fi în atelierele de vopsitorie, în producția de alimente sau în sectorul de producție
- Curățarea vehiculelor din sectorul transporturilor, cum ar fi vehiculele grele, navele, avioanele sau autobuzele
- Curățarea spațiilor comune, cum ar fi piețele publice, drumurile de acces, fântânile arteziene sau parcările