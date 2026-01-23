HDS 5/15 U: modelul de baza al clasei de aparate de curatat cu apa calda sub presiune impresioneaza cu designul sau inovativ, vertical. Acest tip de design se remarca prin dimensiuni si greutate reduse. Acest fapt face ca aparatul sa fie foarte usor de transportat in masinile de familie si - gratie rotilor mari si manerului- sa fie foarte manevrabil chiar si pe teren dificil. Un randament de curatare extrem de mare este asigurat de combinatia dintre tehnologia patentata a duzelor, suflanta turbo, si randamentul imbunatatit al pompei. Cu pistolul de inalta presiune EASY!Force high-pressure gun, care utilizeaza forta de recul al jetului pentru a reduce la zero forta de sustinere din partea operatorului, cat si cu sistemul de conectori EASY!Lock, ce permite montarea si demontarea cu de pana la cinci ori mai repede fata de conectorii prin insurubare.Accesorii suplimentare pentru usurinta in operare si depozitare pe aparat a furtunului si a lancaii de pulverizare.