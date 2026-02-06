Nu vei gasi nicaieri mai multa putere ca la aparatele de curatat cu apa calda sub presiune din clasa Super de la Karcher: HDS 13/20-4 S este cel mai puternic aparat pe care il oferim. Debitul mare permite operarea simultana cu 2 lancii de pulverizare, ceea ce face ca operatiunile sa consume mai putin timp. Pistolul EASY!Force HD foloseste forta de recul a jetului , pentru a reduce forta de sustinere din partea operatorului la zero. Modul eco!efficiency, arzatorul imbunatatit, pompa de mare eficienta, tehnologia patentata a duzei si celelalte dotari precum comutatorul pentru reglarea duritatii apei, confera aparatului un randament inalt de curatare. O alta caracteristica este afisajul mare LED ce permite ca informatiile legate de nivelul de combustibil, de cel al detergentului si alte informatii din sistem sa fie verificate cu usurinta dintr-o privire. Usurinta de operare a aparatului, mobilitatea si accesul usor la toate componentele importante fac manevrarea, transporul si operatiunile de service mult mai usoare pentru utilizator.