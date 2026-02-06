Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 13/20-4 S
Aparatul HDS 13/20-4 S este cel mai puternic aparat de curatat cu apa calda sub presiune din clasa Super si este echipat cu un motor electric, cu 4 poli , cu racire pe apa si cu afisaj LED
Nu vei gasi nicaieri mai multa putere ca la aparatele de curatat cu apa calda sub presiune din clasa Super de la Karcher: HDS 13/20-4 S este cel mai puternic aparat pe care il oferim. Debitul mare permite operarea simultana cu 2 lancii de pulverizare, ceea ce face ca operatiunile sa consume mai putin timp. Pistolul EASY!Force HD foloseste forta de recul a jetului , pentru a reduce forta de sustinere din partea operatorului la zero. Modul eco!efficiency, arzatorul imbunatatit, pompa de mare eficienta, tehnologia patentata a duzei si celelalte dotari precum comutatorul pentru reglarea duritatii apei, confera aparatului un randament inalt de curatare. O alta caracteristica este afisajul mare LED ce permite ca informatiile legate de nivelul de combustibil, de cel al detergentului si alte informatii din sistem sa fie verificate cu usurinta dintr-o privire. Usurinta de operare a aparatului, mobilitatea si accesul usor la toate componentele importante fac manevrarea, transporul si operatiunile de service mult mai usoare pentru utilizator.
Caracteristici si beneficii
Eficiență ridicatăÎn treapta ECO aparatul lucrează în zona de temperatură de cea mai mare rentabilitate (60 °C) - și asta la debit maxim al apei Printr-o adaptare optimă a ciclurilor de ardere consumul de combustibil este redus cu pana la 20% fata de consumul normal
FiabilitateSistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă. Acces la datele tehnice ale aparatului pentru timp de utilizare si intervalele service necesare
Eficiență maximăTehnologie cu arzătoare încercate și testate, cu eficiență ridicată. Motor electric în 4 poli cu pompa axiala cu 3 pistoane Motor răcit cu apă pentru un nivel înalt de performanță și durabilitate.
Depozitare
- Compartiment de depozitare spațios pentru agenți de curățare, mănuși sau instrumente.
- La indemna pentru stangaci si dreptaci precum si pentru functionare cu doua lance
Dozarea detergentului
- Ventilul pentru dozare exacta asigura un consum scazut
- Permutare simpla intre rezervorul 1 si 2 de detergent
- La pozitia 0 se deruleaza automat clatirea
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
- In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|600 - 1300
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
|8,3
|Consumul de ulei de încălzire, eficiența ecologică (kg/h)
|6,6
|Putere (kW)
|9,3
|Cablu de racordare (m)
|5
|Rezervor combustibil (l)
|25
|Greutatea cu accesorii (kg)
|188,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|200,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Durata de viata lunga
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
- Regulator Servo Control
Echipament
- Presiune de decuplare
- Opţiune pentru utilizarea lancei cu nr. 2
- Pol-stecher de perete(3~)
- Sistem de amortizare soft (SDS)
- Electronica de service cu afişaj cu led-uri
- 2 rezervoare pentru detergenti
- Protecție împotriva funcționării pe uscat
Video
Domenii de intrebuintare
- Curățarea vehiculelor
- Curatarea aparatelor si masinilor
- Curățarea atelierelor
- Curățarea de zone exterioare
- Curățarea rezervoarelor
- Curatarea fatadelor
- Curățarea bazinelor
- Curatarea de stadioane sportive
- Curatare in cadrul proceselor de productie
- Curatarea de instalatii de productie