HDS 5/15 U Plus: modelul entry-level din clasa curățătorilor cu apă caldă de înaltă presiune impresionează prin designul său vertical sofisticat și inovator. Acest tip de proiectare orizontală a mașinii are ca rezultat o greutate redusă și dimensiuni foarte compacte. Acest lucru face ca mașina să fie foarte ușor de transportat și, datorită roților mari și mânerului de împingere, să fie foarte mobilă pe suprafețe denivelate. Performanța de curățare extrem de eficientă este garantată de combinația dintre tehnologia patentată a duzei, turbosuflante, eficiența crescută a pompei și un puternic blaster de murdărie. Cu pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care folosește forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce la zero forța de reținere a operatorului, precum și dispozitivele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock, care fac set- ridicat și demontat de cinci ori mai rapid decât în ​​cazul conexiunilor cu șuruburi convenționale. Operare ușoară, opțiuni de depozitare pentru furtun și lance de pulverizare și un tambur de furtun încorporat cu furtun de presiune de 15 metri completează echipamentul extins al mașinii.