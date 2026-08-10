Kit absorbție, 3.5 m

Gata pentru a fi conectat şi protecţie la vid: kitul de aspirare, care include un furtun de aspirare de 3,5 m, filtru de aspirare, supapă de reţinere şi principiul de etanşare PerfectConnect. Ideal pentru pompele de grădină și alimentarea de serviciu cu apă a gospodăriei.

Setul de instalare poate fi conectat direct la pompă și conține un furtun de aspirare pentru pompă de 3,5 metri, rezistent la vid, cu un diametru de 3/4", pentru extragerea în apă din surse alternative. Echipat cu un filtru de aspirare și o supapă de reținere, kitul de aspirare este extrem de ușor de conectat la partea de aspirare a pompelor de grădină, a pompelor electronice de amplificare și a pompelor de uz casnic pentru alimentarea instalației domestice cu apă. Supapa de reținere integrată este ideală pentru a împiedica apa pompată să curgă înapoi și pentru a reduce timpul de aspirare ulterioară. Poate fi utilizat și ca piesă de prelungire pentru furtunul spiralat de aspirare. Pentru pompe cu conector filetat G1 (33,3 mm). Principiul de etanşare Kärcher PerfectConnect al accesoriilor BP înseamnă, de asemenea, că acestea pot fi asamblate extrem de uşor, oferind o etanşare extrem de fiabilă pentru a asigura funcţionarea fără probleme a pompei.

Caracteristici si beneficii
Furtun în spirală complet etanș, gata de racordare, cu filtru de aspirare și supapă de sens.
  • Montarea simplă și rapidă la pompă pentru aspirarea apei.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungime (m) 3,5
Dimensiune filet G1
Diametru 3/4″
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,9
Greutate cu ambalaj (kg) 0,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 80 x 380 x 380

Echipament

  • Accesorii din gama Kärcher PerfectConnect
Domenii de intrebuintare
  • Aspirarea de rezerve de apa de ex. din cisterne, rezervoare de apa de ploaie, izvoare, etc.
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Created with AI (artificial intelligence)

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