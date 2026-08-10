Всасывающая гарнитура, присоединяемая непосредственно к насосу, включает 3,5-метровый вакуумно-стойкий всасывающий шланг диаметром 3/4", позволяющий отбирать воду из альтернативных источников. Оснащенная входным фильтром и обратным клапаном, она легко соединяется с насосами для сада, автоматами или станциями бытового водоснабжения со стороны всасывания. Встроенный обратный клапан, препятствующий вытеканию воды из шланга, ускоряет повторное включение насоса. Гарнитура может использоваться и для удлинения всасывающего шланга со спиральной оплеткой. Она подходит к насосам с резьбой G1 (33,3 мм). При этом радиальный принцип уплотнения принадлежностей для напорных насосов Kärcher (PerfectConnect) значительно упрощает процесс монтажа и повышает герметичность соединений, что гарантирует бесперебойную работу насоса.