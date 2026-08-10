Lance de pulberizare cu regulator de presiune 034

Reglarea infinit variabilă a presiuni în timpul utilizării, direct din zona de prindere de către operator, în special în cazul aparatelor fără funcția de servocomandă. Performanța de curățare poate fi adaptată instantaneu la sarcina de curățare. Modul de joasă presiune pentru aplicarea agentului de curățare și reglajul nivelului jetului completează produsul.

Lancea noastră de pulverizare PowerControl 034 vă permite să adaptaţi continuu performanţa de curăţare a dispozitivului de curăţare cu înaltă presiune la sarcina respectivă în orice moment. Indiferent dacă aveţi nevoie de o presiune mai mare sau mai mică: conturul patentat al duzei de putere Kärcher măreşte performanţa de curăţare cu aproximativ 40%. Butonul pentru reglarea presiunii se află la îndemână și este foarte ușor de acționat în timpul lucrului. Pentru aplicarea direcționată a agenților de curățare este integrat un mod de presiune joasă, în timp ce reglarea nivelului de pulverizare garantează unghiul corect de lucru.

Specificații tehnice

Date tehnice

Filet de racordare EASY!Lock
Culoarea antracit
Greutate cu ambalaj (kg) 1,2

Video

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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