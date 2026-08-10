Lancea noastră de pulverizare PowerControl 034 vă permite să adaptaţi continuu performanţa de curăţare a dispozitivului de curăţare cu înaltă presiune la sarcina respectivă în orice moment. Indiferent dacă aveţi nevoie de o presiune mai mare sau mai mică: conturul patentat al duzei de putere Kärcher măreşte performanţa de curăţare cu aproximativ 40%. Butonul pentru reglarea presiunii se află la îndemână și este foarte ușor de acționat în timpul lucrului. Pentru aplicarea direcționată a agenților de curățare este integrat un mod de presiune joasă, în timp ce reglarea nivelului de pulverizare garantează unghiul corect de lucru.