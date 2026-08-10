Струйная трубка PowerControl 034

Струйная трубка PowerControl с соплом размера 034 позволяет плавно регулировать давление прямо на рукоятке и, тем самым, точно адаптировать мощность к конкретной задаче.

Струйная трубка PowerControl 034 позволяет плавно регулировать мощность очистки аппарата высокого давления в зависимости от конкретной выполняемой задачи. Неважно, хотите вы увеличить или уменьшить давление: запатентованный контур мощного сопла увеличивает эффективность очистки примерно на 40 %. Переключатель регулировки давления расположен прямо на рукоятке и отличается простым управлением. Кроме этого, предусмотрен режим низкого давления для нанесения чистящего средства и функция регулировки положения струи для правильного выбора рабочего угла.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Цвет антрацит
Вес (с упаковкой) (кг) 1,15

Видео

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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